POL-LIP: Detmold. Zwei Verletzte bei Kollision.

Lippe (ots) - Auf der Theodor-Heuss-Straße stießen am Dienstag zwei Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer mussten anschließend verletzt ins Klinikum gebracht werden. Ein 21-Jähriger war gegen 11.45 Uhr mit seinem Renault in Richtung Hiddesen unterwegs und registrierte zu spät, dass in Höhe der Einmündung "Grüner Weg" ein 65-Jähriger mit seinem Fahrzeug hielt, weil er nach links in den diesen abbiegen wollte und den Gegenverkehr passieren lassen musste. Der 21-Jährige bremste und lenkte nach links, um nicht auf den haltenden Wagen aufzufahren. Dabei geriet er allerdings auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem in Richtung Detmold fahrenden Skoda eines 58-Jährigen zusammen. Nach der Kollision rutschte der Renault über den sich anschließenden Gehweg in einen Graben und knickte noch zwei Verkehrsschilder ab. Zu einer Berührung mit dem stehenden "Abbieger" kam es nicht. Beide Fahrer mussten ins Klinikum gebracht werden. An den nicht mehr fahrbereiten Autos entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell