POL-LIP: Horn - Bad Meinberg. Zwei weitere Unfallbeteiligte verstorben.

Lippe (ots) - Wir berichteten am Montagabend von einem schweren Verkehrsunfall auf der B1 in Höhe der Abfahrt Bellenberg, bei dem ein 26-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen ist. Im Laufe des heutigen Dienstags sind der 72-jährige beteiligte Autofahrer und sein 77-jähriger Beifahrer ebenfalls ihren lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Beide waren aufgrund ihrer Verletzungsgrade in Spezialkliniken eingeliefert worden. Details zum Unfallhergang können noch nicht genannt werden, da die Ermittlungen noch andauern.

