POL-LIP: Barntrup. Beute nicht bekannt.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Montag sind Einbrecher in den Lagerraum eines Brauereibetriebes an der Grießemer Straße (B1) in Sonneborn eingestiegen. Nachdem sie sich entsprechenden Zugang verschafft hatten, suchten die Täter nach Beute. Ob sie überhaupt etwas mitnahmen, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Lemgoer Kripo unter 05261 / 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell