POL-LIP: Blomberg. Kiosk aufgebrochen.

Lippe (ots) - Zwischen Sonntagabend und Montagmittag drangen unbekannte Täter in den Kiosk einer Minigolfanlage an der Walkenmühle ein. Nachdem sie sich Zugang verschafft hatten, suchten die Täter nach brauchbarer Beute. Sie verschwanden schließlich mit einem Akku-Schrauber der Marke Makita, einem Schwingschleifer der Marke Bosch, einem Kompressor, einer Vielzahl von Brausepulvertüten und einigen Spirituosen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit der Tat aufgefallen sind oder wer sonst sachdienliche Hinweise dazu geben kann, der wird gebeten sich unter 05235 / 96930 bei der Kripo in Blomberg zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell