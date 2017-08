POL-LIP: Detmold. Straßenlaterne abgeknickt.

Lippe (ots) - Im Joseph-Haydn-Weg ist am Montagvormittag eine Straßenlaterne vermutlich durch ein größeres Fahrzeugen berührt und dadurch abgeknickt worden. Der Schaden ist zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr im Zuge eines Wendemanövers an der Stelle entstanden. Die Polizei sicherte roten Fremdlack an der Laterne. Der entstandene Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Wer weitere Angaben zum möglichen Verursacher oder zum Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell