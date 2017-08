POL-LIP: Detmold. Porsche-Cayenne beschädigt.

Lippe (ots) - Auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Oerlinghauser Straße in Pivitsheide ist am Montag ein brauner Porsche Cayenne beschädigt worden. Ein Verursacher hat sich bislang noch nicht gemeldet. Der Wagen stand von 06.45 Uhr bis 12.15 Uhr auf einem der Stellplätze, als er vorne links durch ein anderes Fahrzeug beschädigt wurde. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 bis 1.000 Euro. Hinweise in der Sache bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell