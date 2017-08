POL-LIP: Detmold. Straßenlaterne durch Fahrzeug beschädigt.

Lippe (ots) - In der "Lange Straße" (Fußgängerzone) ist von Mittwoch auf Donnerstag eine Straßenlaterne durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Ein Verursacher ist bislang nicht bekannt. Der Schaden wurde am Mittwochmorgen entdeckt, weil der Laternenmast in Schräglage stand. Um was für ein Fahrzeug es sich gehandelt hat, kann nicht gesagt werden. Da in der Fußgängerzone auch über Nacht (An-) Lieferverkehr herrscht, könnte es ein PKW, LKW oder auch ein Anhänger gewesen sein. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit der Beschädigung in Höhe von gut 1.000 Euro nimmt das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell