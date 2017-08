POL-LIP: Lemgo-Voßheide. Räuber in die Flucht geschlagen.

Lippe (ots) - Ein bislang Unbekannter versuchte am Sonntagmorgen einen 63-jährigen Dörentruper zu überfallen. Die Tat ereignete sich auf einem Feldweg zwischen der Straße "Am Brink" und dem Rieper Berg. Der 63-Jährige führte dort seine zwei Hunde Gassi. Gegen 8:30 Uhr traf er an einer Schranke auf den männlichen Täter. Dieser forderte die Geldbörse des Dörentrupers und drohte dabei mit einem Baseballschläger. Der 63-Jährige entgegnete, dass er seine Hunde auf den Täter hetzen werde, wenn dieser sich nicht entferne. Da einer der Hunde auch sofort anfing die Zähne zu fletschen, lief der Täter in den Wald in Richtung Lemgo davon. Der Mann ist zirka 1,80 m groß, 25-35 Jahre alt und hat dunkle kurze Haare, die oben etwas länger und strubbeliger sind. Zur Tatzeit trug er eine Sonnenbrille, einen schwarzen Pullover mit Reißverschluss und seitlichen Taschen, eine braune Hose und auffallend blaue Sportschuhe. Insgesamt machte der Mann einen gepflegten Eindruck. Hinweise auf den Täter bitte an das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell