POL-LIP: Detmold. Im Parkhaus beschädigt.

Lippe (ots) - Am vergangenen Donnerstag hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen im Parkhaus "Zum Lustgarten" abgestellten schwarzen Audi beschädigt und ist davon gefahren. Der Audi stand zwischen 11:30 Uhr und 15:30 Uhr auf der ersten Parkebene. Die Reparatur des Schadens an der Beifahrertür wird zirka 1.000 Euro kosten. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell