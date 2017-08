POL-LIP: Blomberg-Cappel. Gefährlich überholt ...

Lippe (ots) - ... hat eine Fahrzeugführerin am Mittwochabend (2. August 2017) und dadurch fast einen Verkehrsunfall verursacht. Eine 36-jährige Frau aus Blomberg befuhr gegen 18:45 Uhr mit ihrem grauen Volvo die Residenzstraße in Richtung Cappel, als sie von einem roten Seat Ibiza überholt wurde. Da ihr zeitgleich ein schwarzer SUV aus Richtung Cappel entgegen kam, musste die 36-Jährige ihren Volvo stark abbremsen. Auch der dunkle SUV soll fast bis zum Stillstand abgebremst haben, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Seat zu vermeiden. Das Kennzeichen des roten Seat ist bekannt. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen SUV wird gebeten, sich als Zeuge beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 zu melden.

