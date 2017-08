POL-LIP: Lage. Glasscheibe an Schulgebäude eingeschlagen.

Lippe (ots) - Unbekannte schlugen zwischen Freitag- und Sonntagmittag die Glasscheibe eines Fensters der Schule in der "Breite Straße" ein. Ob der oder die Täter auch ins Innere der schule gelangten oder ob sie Beute gemacht haben, steht bislang nicht fest. Hinweise zu der Tat bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell