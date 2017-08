POL-LIP: Lemgo. Partygäste gesucht.

Lippe (ots) - Unbekannte feierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schutzhütte an der Straße "Heitkämpen" eine Party. Dabei entzündeten sie an dem Ausflugsparkplatz zu den Försterteichen neben der Hütte ein Lagerfeuer, das sie dann unbeaufsichtigt zurück ließen. Daneben blieb auch ihr Unrat liegen. Die Feuerwehr löschte am Sonntagmorgen die letzten Glutreste des Feuers. Hinweise zu den Personen die dort feierten, bitte an die Polizei in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330.

