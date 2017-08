POL-LIP: Lemgo. Motorradfahrer bricht sich Bein.

Lippe (ots) - Am Sonntagmorgen befuhr ein 23-jähriger Biker als Mitglied einer achtköpfigen Motorradgruppe die Niederluher Straße aus Matorf kommend in Richtung Luhe. Ausgangs einer Linkskurve geriet der 23-Jährige mit seiner Honda von der Straße ab und rutschte auf einen angrenzenden Acker. Dabei brach er sich ein Bein, so dass er mit einem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert werden musste. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell