POL-LIP: Lage. Stein flog in die Windschutzscheibe.

Lippe (ots) - Durch einen Steinschlag ist am Mittwochnachmittag die Windschutzscheibe eines BMWs beschädigt worden. Der Fahrer bekam einen tüchtigen Schreck. Der 18-jährige junge Fahrer gab an, gegen 16.00 Uhr auf der Pivitsheider Straße in Fahrtrichtung Detmold unterwegs gewesen zu sein, als ihm einige Meter hinter dem Kreisverkehr ein Stein gegen seine Windschutzscheibe flog und diese beschädigte. Woher der Stein genau kam, steht nicht fest. Die Scheibe wurde nicht durchschlagen. Er soll aus Richtung eines Grundstücks geflogen sein. Hinweise in der Sache nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

