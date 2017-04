POL-LIP: Bad Salzuflen. Teure Beute.

Lippe (ots) - In der Nacht zu Mittwoch haben Autoknacker in Werl-Aspe einen BMW aufgebrochen. Die Täter hatten es auf das fest eingebaute "Navi" abgesehen. Der Wagen war in der Erfurter Straße geparkt, als die Unbekannten offensichtlich auf ihn aufmerksam wurden und öffneten. Sie bauten nicht nur das Navigationsgerät mit der Steuereinheit aus, sondern nahmen darüber hinaus auch noch das komplette Lenkrad samt Airbag mit. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet hat, wird gebeten sich unter 05222 / 98180 beim KK Bad Salzuflen zu melden.

