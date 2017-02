POL-LIP: Detmold. Wo ist die Matratze?

Lippe (ots) - Ein ungewöhnlicher Fall, der sich auf der Lageschen Straße (B239) zwischen dem "Ellernkrug" und der Kreuzung "Nordring / Klingenbergstraße" ereignet hat, ist der Polizei angezeigt worden. Eine Matratze ist auf diesem Weg verschwunden. Eine 45-Jährige hatte das Stück am Mittwochnachmittag in Lage gekauft und ordnungsgemäß auf einen PKW-Anhänger verladen. Die Schlafauflage wurde zudem noch mit einem Spanngurt gesichert. Von dort aus ging es dann über die B239 nach Detmold. An der Kreuzung "Ellernkrug" war das gute und nicht billige Stück noch auf dem Anhänger. An der Kreuzung "Nordring / Klingenbergstraße" angekommen, stellte die Frau plötzlich fest, dass sich nur noch der Spanngurt auf dem Anhänger, der ringsum mit einer einen Meter hohen Bordwand versehen ist, befand. Sie fuhr daraufhin die zurückgelegte Strecke ab, konnte das Stück aber nirgends finden. Auch bei der Polizei gingen zu der Zeit, etwa 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr, keine Anrufe ein, wonach eine Matratze auf der Straße verloren wurde. Da die Fahrerin auf dem Weg nach Detmold auf dem genannten und viel befahrenen Streckenabschnitt mehrfach verkehrsbedingt halten musste, kann ein Diebstahl vom Anhänger nicht ausgeschlossen werden. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem kuriosen Fall gemacht hat, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim KK Detmold zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell