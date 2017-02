POL-LIP: Leopoldshöhe. Betrug an der Haustür.

Lippe (ots) - Ein Rentner aus Greste ist am Donnerstagmorgen Opfer eines Betruges geworden. Gegen 10.15 Uhr schellte es an der Tür des Mannes und ein Fremder und gab vor, Wertgegenstände in jeglicher Form ankaufen zu wollen und fragte ob denn etwas zu verkaufen wäre. Der Hausbewohner ließ den Fremden in die Wohnung und holte einige wertvolle Münzen sowie ein wertvolles Armband und eine Goldkette hervor. Man einigte sich auf einen guten vierstelligen Betrag. Der Fremde leistete eine Anzahlung und gab vor, eben noch weiteres Geld abheben zu wollen. Er verließ das Haus und mit ihm verschwanden auch die Münzen und der Schmuck. Dem Geprellten hinterließ er einen kleinen vierstelligen Betrag. Der Unbekannte verschwand in einem Fahrzeug. Es soll sich um ein "halbhohes" sportliches und dunkelfarbiges Auto gehandelt haben. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Um die 180 cm groß, etwa Mitte 40, sprach hochdeutsch mit leichtem Akzent (kann nicht zugeordnet werden). Er hat schwarze gewellte Haare, trug eine dunkle Hornbrille und hat dunkle Augen. Zudem ist er kräftig. Er trug eine dunkle Jacke, ähnlich einer gesteppten Daunenjacke und eine abgetragene Jeans. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Täter auch anderswo mit dieser Masche auftritt oder bereits aufgetreten ist. Die Polizei rät: Seien Sie vorsichtig bei so genannten Haustürgeschäften! Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung und zeigen Sie ihnen auch keine Wertsachen. Es könnten auch Besuche sein, um die Verhältnisse vor Ort "auszukundschaften". Hinweise im Zusammenhang mit der geschilderten Tat, insbesondere auch zu dem Fahrzeug, nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell