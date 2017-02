POL-LIP: Oerlinghausen. In Bus gekracht.

Lippe (ots) - Auf der Holter Straße hat am Donnerstag ein 79-jähriger Autofahrer die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und ist in einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehenden Bus (Leerfahrt) gekracht. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr, als der Mann mit seinem PKW die Holter Straße in Richtung Lipperreihe befuhr. Nachdem er die Kreuzung "Holter Straße / Stukenbrocker Weg" überquert hatte, geriet der Wagen nach links außer Kontrolle, überquerte einen Teil der installierten Verkehrsinsel, driftete weitere 60 Meter nach links über die Gegenfahrbahn und krachte gegen den in einer Haltestelle stehenden Bus. Der Autofahrer und seine Ehefrau kamen verletzt ins Klinikum, das sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes musste abgeschleppt werden. Auf der Verkehrsinsel ist ein Hinweisschild komplett zerstört worden. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Der 79-Jährige ist nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, da er diese vor genau einem Jahr freiwillig abgegeben hat.

