POL-LIP: Lemgo. 13-Jähriger wollte in Schulgebäude einsteigen.

Lippe (ots) - Zeugen wurden am Donnerstagabend auf einen Einbruchsversuch in die Heinrich-Drake-Schule an der Kleiststraße aufmerksam und alarmierten die Polizei. Die Tat wurde um kurz vor 19.00 Uhr entdeckt. Die schnell am Einsatzort eintreffenden Beamten konnten den Täter auf frischer Tat überraschen und waren selbst überrascht, dass sie ein Kind vor sich hatten. Den Zugang zum Gebäude hatte sich der 13-Jährige zwar schon geschaffen, zum Einstieg selbst kam es aber nicht mehr. Ein bei dem Jungen durchgeführter Alkotest verlief positiv. Er wurde im Anschluss auf der Wache den Eltern übergeben.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell