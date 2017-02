POL-LIP: Lemgo. VW Golf durch Gegenverkehr beschädigt.

Lippe (ots) - Auf der Welstorfer Straße kam es am Donnerstagmorgen zu einer Berührung zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Einer der Beteiligten setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Eine 39-Jährige war um kurz nach 07.00 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Lemgo unterwegs, als ihr im Bereich "Reinertsberg" auf der kurvigen Strecke ein Fahrzeug entgegenkam und den linken Außenspiegel des Golfs erwischte. Während die 39-Jährige ihr Fahrzeug stoppte, fuhr das andere Fahrzeug weiter. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Beobachtungen und Hinweise in der Sache nimmt das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell