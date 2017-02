POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Vorfahrt nicht beachtet.

Lippe (ots) - Im Einmündungsbereich "Nessenbergstraße / B239" in Schieder stießen am Donnerstagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 30-Jährige wollte mit ihrem Opel aus der untergeordneten Nessenbergstraße nach links auf die B239 einbiegen. Sie hielt zunächst am STOP-Zeichen an und bog dann ab. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten und in Richtung Wöbbel fahrenden Skoda mit einem 39-Jährigen am Lenkrad und die Autos stießen zusammen. Der 39-Jährige und sein 8-jähriger Sohn sind leicht verletzt und im Klinikum behandelt worden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell