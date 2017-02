POL-LIP: Detmold. Nissan Micra beschädigt.

Lippe (ots) - Ein schwarzer Nissan vom Typ Micra ist in der Woldemarstraße zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden, dessen Fahrer sich nicht gemeldet hat. Der Wagen wurde gegen 19.00 Uhr in einem Hof in Höhe der Hausnummer 5 geparkt. Gegen 08.15 Uhr ist der Schaden am Donnerstag festgestellt worden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Vorfall erbittet das Verkehrskommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell