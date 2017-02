POL-LIP: Detmold. Fußgängerin ging bei Rotlicht - angefahren.

Lippe (ots) - Eine 25-Jährige ist am Donnerstagnachmittag beim Überqueren der Paulinenstraße von einem PKW angefahren und verletzt worden. Sie musste anschließend im Klinikum versorgt werden. Der Unfall ereignete sich gegen 17.00 Uhr, als die 25-Jährige laut Zeugenangaben aus Richtung Gerichtsstraße über die Fußgängerfurt der Paulinenstraße in Richtung Bruchberg rannte, obwohl die Fußgängerampel für sie Rotlicht zeigte. Im gleichen Moment passierte ein 55-Jähriger mit seinem Renault in Richtung Bahnhof die Stelle, so dass die Fußgängerin seitlich gegen den PKW lief. Nach ambulanter Behandlung konnte die Frau das Klinikum wieder verlassen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell