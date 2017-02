POL-LIP: Bad Salzuflen. Beute nicht bekannt.

Lippe (ots) - In der Bohlenstraße im Ortsteil Wülfer-Bexten haben sich Einbrecher am Mittwoch Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Nachdem sie ins Haus eingedrungen waren, suchten sie in den Räumen nach Beute. Dabei wurden auch einige Gegenstände beschädigt. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, stand bei der Anzeigen- und Tatortaufnahme noch nicht genau fest. Beobachtungen und Hinweise in Verbindung mit der Tat nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

