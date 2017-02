POL-LIP: Bad Salzuflen. Geld und Schmuck gestohlen.

Lippe (ots) - In den Abendstunden des Mittwochs sind Einbrecher in ein Haus an der Kattowitzer Straße in der Innenstadt eingestiegen. Die Unbekannten suchten in den Räumen nach Beute und verschwanden mit etwas Bargeld und einigen Schmuckstücken. Die Tatzeit lässt sich zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr eingrenzen. Alle Hinweise, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen rund um den Tatort nehmen die Ermittler des KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

