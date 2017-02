POL-LIP: Lage. Auf 58-Jährige eingeschlagen.

Lippe (ots) - Das KK Lage bittet um Hinweise nach einer Körperverletzung, die sich am Mittwochmorgen gegen 10.15 Uhr direkt vor dem Marktaufeingang zugetragen hat. Zur genannten Zeit erschien ein Pärchen an dem noch nicht geöffneten Imbiss auf dem Parkplatz und ging die 58-jährige Angestellte ohne große Vorwarnung an. Die Unbekannte schlug das Opfer und beleidigte es massiv. Als die Angestellte sich im Markt Hilfe holen wollte und bereits auf dem Weg dorthin war, wurde sie von der Täterin eingeholt und erneut angegangen. Das Opfer stürzte und zog sich entsprechende Verletzungen zu. Danach verschwanden die Täterin und ihr Begleiter. Beschreibung der Täterin: Sie ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, möglicherweise südländischer Herkunft, um die 160 cm groß und trug eine schwarze Strickmütze mit einem Emblem. Ferner war sie bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten. Auffällig waren ihre knallrot geschminkten Lippen. Sie sprach hochdeutsch ohne Akzent. Zum Motiv liegen keine Hinweise vor. In ihrer Begleitung befand sich ein Mann, der sich mehr oder weniger passiv verhielt. Wer Angaben zu dem Duo machen kann oder auch Zeuge des Vorfalls geworden ist, wird gebeten sich unter 05232 / 95950 mit der Kripo in Lage in Verbindung zu setzen.

