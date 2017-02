POL-LIP: Blomberg. Toyota-Fahrer verschwand.

Lippe (ots) - Auf der Hagenstraße ist am Mittwoch zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr ein A6 Avant beschädigt worden, der am rechtsseitigen Fahrbahnrand in Richtung Bahnhofstraße geparkt war. Zeugen beobachteten in diesem Zeitraum einen roten Toyota, vermutlich vom Typ Yaris (älteres Baujahr), der von einer Frau gefahren wurde, die einem entgegen kommenden Bus nach rechts ausweichen wollte und dabei gegen den geparkten Audi stieß. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort. Der Schaden am Audi liegt bei etwa 1.500 Euro. Hinweise zum roten Fahrzeug und auch zur Fahrerin nimmt das Verkehrskommissariat Lemgo unter 05261 / 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell