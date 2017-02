POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher flüchtete.

Lippe (ots) - Am Mittwochvormittag ist ein Einbrecher, der offenbar als Metalldieb unterwegs war, bei seiner "Arbeit" erwischt worden. Er konnte später fliehen. Zeugen entdeckten den Mann gegen 10.30 Uhr in einem derzeit nicht bewohnten Haus am Schanzenberg, als er gerade dabei war, Material aus Metall und Kabel zu demontieren. Die Zeugen nahmen den Unbekannten, der zunächst versucht hatte sich zu verstecken, fest und informierten die Polizei. In einem günstigen Augenblick riss sich der Mann jedoch von den Zeugen los und floh in Richtung Kurpark. Der Tatverdächtige hatte bereits etliche Beute zum Abtransport bereit gelegt. Er soll etwa 185 cm groß und schlank sein. Sein Alter wird auf ca. 35 Jahre geschätzt. Er trug eine blaue Latzhose und eine graue Mütze. Am rechten Unterarm ist der Mann tätowiert. Er spricht hochdeutsch. Wer den Täter noch beobachtet hat oder etwas zu seiner Identität sagen kann, wird gebeten

