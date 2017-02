POL-LIP: Schlangen. Raser im Visier.

Lippe (ots) - Der Verkehrsdienst der lippischen Polizei hat am Mittwoch tagsüber die Geschwindigkeit auf der B1 im Bereich Schlangen kontrolliert. Das Ergebnis ist erschreckend und gibt zu denken! Immer wieder ereignen sich schwere Verkehrsunfall, bei denen Beteiligte schwerste Verletzungen erleiden oder sogar mit dem Leben bezahlen. Hauptunfallursache ist dabei überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Etliche schwere Unfälle musste die Polizei bereits auf der B1 aufnehmen. Das Messgerät erfasste rund 3.500 Fahrzeuge, von denen 196 zu schnell unterwegs waren. 56 Fahrer/innen davon bekommen eine Anzeige, weil sie erheblich über dem Tempolimit von 100 km/h lagen. Drei Fahrer fielen besonders negativ auf. Ein BMW aus Lippe hatte vorwerfbare 185 Sachen drauf, als das Messgerät ihn erfasste. Auf den Fahrer wartet ein Bußgeld in Höhe von 680 Euro, 3 Monate Fahrverbot und 2 Punkte. Es folgten ein Mercedes aus Paderborn mit 179 km/h und ein Audi aus Paderborn mit 168 km/h. Auf beide Fahrer wartet ein Bußgeld in Höhe von je 480 Euro, 2 Monate Fahrverbot und ebenfalls 2 Punkte und Flensburg. Derartige Kontrollen werden auch zukünftig überall in Lippe durchgeführt. Ziel ist es, die schweren Geschwindigkeitsunfälle einzudämmen und für mehr Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen. Helfen auch SIE dabei mit und halten Sie sich an die Straßenverkehrsordnung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell