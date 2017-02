POL-LIP: Detmold. Gullideckel ausgehoben.

Lippe (ots) - Wegen Verdachts des "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr", Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen Unbekannte, die in der Nacht zu Mittwoch im Bereich Bachstraße / Saganer Straße / Kissinger Straße ihr Unwesen getrieben haben. Der oder die Täter haben in den genannten Straßen je einen Gullideckel ausgehoben und mitgenommen. Glücklicherweise sind keine anderen Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen. Die Deckel wurden nicht nur gestohlen, sondern mit einem wurde auch noch eine Scheibe eines in der Saganer Straße geparkten Transporters eingeschlagen. Wer den oder die Täter beobachtet hat oder brauchbare Hinweise im Zusammenhang mit dem Geschehen geben kann, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 beim Verkehrskommissariat Detmold zu melden.

