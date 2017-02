POL-LIP: Lage-Waddenhausen - Wohnhausbrand

Lippe (ots) - (ho) Am Mittwochabend gegen 19:40 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über einen Brand in der Käthe-Kollwitz-Straße informiert. Beim Eintreffen der Polizeistreife brannte ein Werkstattanbau lichterloh. Die Werkstatt wird gleichzeitig als Garage genutzt. Darin waren 4 Motorräder abgestellt. Alle Fahrzeuge und ein vor dem Werkstattschuppen abgestellter PKW wurden durch den Brand zerstört. Die Bewohner des Hauses konnten dieses rechtzeitig verlassen. Zwei Personen (m 40J./m 38 J.), die zur Brandzeit in der Werkstatt gearbeitet hatten, erlitten Brandverletzungen. Das Wohnhaus ist durch Ruß und Rauch zurzeit unbewohnbar. Die Ursache des Brandes und die Gesamtschadenshöhe sind noch unbekannt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell