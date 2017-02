POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher stahlen Rasenmäher.

Lippe (ots) - Zwischen Freitagmorgen und Dienstag drangen unbekannte Einbrecher in einen Lagerschuppen in der Nähe eines Feldweges an der Lockhauser Straße ein. Nachdem sich die Täter mit entsprechendem Einbruchswerkzeug Zugang verschafft hatten, stahlen sie einen Benzinrasenmäher der Marke SOLO. Das Gerät ist rotfarben mit schwarzem Fangkorb und hat einen so genannten Radantrieb und eine 46er Schnittbreite. Es handelt sich um ein neuwertiges Mähgerät und wurde vermutlich von den Tätern mit einem Fahrzeug abtransportiert. Wer im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder etwas zum Verbleib des Mähers sagen kann, der wird gebeten sich unter 05222 / 9810 bei der Kripo in Bad Salzuflen zu melden.

