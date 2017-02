POL-LIP: Lage. Zwei leicht Verletzte bei Verkehrsunfall.

Lippe (ots) - In der Kreuzung "Lange Straße / Pottenhauser Straße / In der Bülte" ereignete sich am Mittwoch gegen 11.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Ein 72-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Lange Straße stadtauswärts und stieß mit dem Volvo eines 63-Jährigen zusammen, der aus der Pottenhauser Straße kam und die Lange Straße geradeaus in Richtung In der Bülte überqueren wollte. Durch die Kollision schleuderte der Opel auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen bei Rotlicht auf der Lange Straße stadteinwärts wartenden Fahrschulwagen (VW Golf). Dabei sind die 20-jährige Fahrschülerin und eine Mitfahrerin im Opel leicht verletzt worden. Alle Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 8.000 Euro. Da der Unfallhergang noch einige Fragen offen lässt, bittet die Polizei Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder die etwas zur Ampelschaltung zur Unfallzeit sagen können, sich beim Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell