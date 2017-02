POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Dienstagabend haben Einbrecher versucht in ein Haus "Im Gänsefeld" im Ortsteil Schötmar einzubrechen. Die Tat wurde gegen 19.00 Uhr begangen. Die Täter hatten sich schon Zugang verschafft, wurden aber bei der Tatausführung gestört und verschwanden sofort ohne Beute über ein Nachbargrundstück. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen mindestens zwei verdächtige Personen oder auch ein Fahrzeug in der genannten Umgebung aufgefallen sind. Hinweise bitte an das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell