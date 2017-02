POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Büroeinbruch.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in das Büro einer Seniorenresidenz am Schliepsteinweg eingestiegen. Der oder die Täter verschafften sich mittels entsprechenden Einbruchwerkzeugs Zugang und suchten im Raum nach Beute. Sie stahlen möglicherweise etwas Bargeld. Die Kripo in Blomberg bittet nun mögliche Zeugen, denen im Zusammenhang mit der Tat etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter 05235 / 96930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell