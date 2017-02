POL-LIP: Detmold. 1.000 Euro Sachschaden ...

Lippe (ots) - ... hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag auf dem Kaufland-Parkplatz an einem geparkten Ford angerichtet und sich aus dem Staub gemacht. Der schwarze Ford stand in der Zeit von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr in einer der Parktaschen in unmittelbarer Nähe des Fußgängerüberwegs (Markierung auf dem Parkplatz), als er durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt wurde. Beim Abstellen des Fahrzeugs parkte neben der Fahrerseite des Fords ein heller VW Buli. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise dazu geben kann, wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell