POL-LIP: Detmold. Seat Leon beschädigt.

Lippe (ots) - Auf einem Parkplatz an der Freyastraße (ehem. Omnia-Parkplatz) ist am Dienstag ein geparkter Seat beschädigt worden. Das silberfarbene Fahrzeug stand dort von 07.45 Uhr bis 19.15 Uhr und wurde am Heck durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet, um für den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro aufzukommen. Das Heckkennzeichen war bei Feststellung des Schadens an die Windschutzscheibe angelehnt. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

