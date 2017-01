POL-LIP: Bad Salzuflen. Radaufhängung brach.

Lippe (ots) - Auf der Max-Planck-Straße kam es am Montag, gegen 14.00 Uhr, zu einem Vorfall, für den die Polizei Zeugen sucht. Ein 25-Jähriger war mit seinem silberfarbenen BMW in Richtung Sylbacher Straße unterwegs, als ihm unmittelbar nach einer scharfen Rechtskurve auf der folgenden geraden Strecke ein silberfarbener PKW entgegen kam. Das Fahrzeug geriet immer weiter auf seine Fahrbahn, was den 25-Jährigen zu einem Ausweichmanöver nach rechts veranlasste. Dabei krachte er gegen den Bordstein, wodurch die Radaufhängung am BMW brach. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs setzte seine Fahrt in Richtung Hauptstraße fort. Der Schaden am BMW liegt bei etwa 1.500 Euro. Hinweise in der Sache erbittet das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell