POL-LIP: Lemgo. Erneut in Hochschule eingebrochen.

Lippe (ots) - Erneut sind unbekannte Einbrecher in ein Büro der Schule an der Liebigstraße eingedrungen. Die Tat wurde am vergangenen Wochenende verübt. Der oder die Täter stahlen drei Laptops, zwei davon der Marke DELL, und eine externe Festplatte. Wer verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht hat, der wird gebeten sich unter 05261 / 9330 beim KK Lemgo zu melden. Eine gleichgelagerte Tat in der vergangenen Woche dürfte mit der jetzigen im Zusammenhang stehen.

