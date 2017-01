POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Außenspiegel "abrasiert".

Lippe (ots) - Auf der Hauptstraße in Wöbbel stießen am Montag zwei Fahrzeuge mit den Außenspiegel zusammen. Einer der Fahrer verschwand, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Ein 27-Jähriger war gegen 13.25 Uhr mit seinem Audi in Richtung Schieder unterwegs, als ihm auf halber Strecke zwischen Nessenberg und Wöbbel ein silberner PKW in einer Rechtskurve entgegen kam. Die Fahrzeuge stießen mit den Außenspiegeln zusammen. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wer Hinweise zu dem anderen Fahrzeuge bzw. zu dessen Fahrer geben kann, der wird gebeten sich unter 05261 / 9330 mit dem Verkehrskommissariat Lemgo in Verbindung zu setzen.

