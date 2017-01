POL-LIP: Detmold. Schulwände beschmiert.

Lippe (ots) - Am vergangenen Wochenende waren Farbschmierer auf dem Gelände der Gustav-Heinemann-Schule an der Heidenoldendorfer Straße und der Heinrich-Drake-Schule an der Sprottauer Straße aktiv. Die Täter verunstalteten Außenwände und Fenster mit Lackfarbe, indem sie verschiedene Symbole und Schriftzeichen aufbrachten. Von einem Tatzusammenhang ist auszugehen. Der angerichtete Sachschaden kann nicht beziffert werden, dürfte aber nicht unerheblich sein. Hinweise im Zusammenhang mit den Taten bitte an das KK Detmold unter 05231 / 6090.

