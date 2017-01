POL-LIP: Detmold. Erneut Schlüsselbund gefunden.

Lippe (ots) - Polizeibeamte fanden während einer Streife am Sonntagabend in der Detmolder Innenstadt ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln. Ob die Schlüssel mit einer Straftat zusammen hängen oder nur verloren gegangen sind, kann derzeit nicht gesagt werden. Sie wurden in der "Lange Straße" in Höhe des Eingangs zum Schloßpark entdeckt. Darunter befinden sich ein Schlüssel für eine Schließanlage und ein so genannter Transponder zum Öffnen und Schließen von Türen. Angaben zur Herkunft nimmt das KK Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

