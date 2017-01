POL-LIP: Detmold. Vermisste wohlbehalten in Familienobhut zurück.

Lippe (ots) - Die seit einer Woche vermisste Angelique S. aus Detmold (wir berichteten am vergangenen Freitag) ist wieder da. Aufgrund des Aufrufs in der Öffentlichkeit meldete sie sich. Angelique befindet sich bei Verwandtschaft in Niedersachsen, was entsprechend überprüft wurde. Sie hält sich dort wohlbehalten auf. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach ihr. Die Redaktionen werden gebeten, den Text und das damit übersandte Bild aus ihren Nachrichtenportalen bzw. Homepages zu nehmen und zu löschen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell