POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall in der Kreuzung - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots) - Am Samstagabend sind in der Kreuzung "Hornsche Straße / Remmighauser Straße" zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Eine 20-Jährige war gegen 21.25 Uhr mit ihrem Audi auf der Hornschen Straße von Detmold in Richtung Bad Meinberg unterwegs und bog in der genannten Kreuzung nach links in die Remmighauser Straße ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Golf eines 53-Jährigen, der die Hornsche Straße stadteinwärts befuhr. Die 20-Jährige und vier weitere Insassen im Audi verletzten sich bei der Kollision und mussten ambulant im Klinikum behandelt werden. Das Verkehrskommissariat Detmold sucht nun speziell Zeugen, die etwas zu den Ampelschaltungen zur Unfallzeit gesehen haben und sagen können. Sie werden gebeten sich unter 05231 / 6090 zu melden. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 16.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz und kümmerte sich um die Abbindung der aus den PKWs ausgelaufenen Flüssigkeiten.

