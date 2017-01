POL-LIP: Bad Salzuflen. Schmuck erbeutet.

Lippe (ots) - Am Sonntag drangen Einbrecher in ein Haus an der Bielefelder Straße im Ortsteil Wer-Aspe ein. Die Tat wurde irgendwann tagsüber begangen und gegen 19.30 Uhr festgestellt. Nachdem sich die Unbekannten Zugang verschafft hatten, suchten sie in der Erdgeschosswohnung nach Beute und verschwanden mit einigen Schmuckstücken. Hinweise auf verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge nimmt das KK 2 in Detmold unter 05231 / 6090 entgegen.

