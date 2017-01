POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Tageswohnungseinbruch.

Lippe (ots) - Am Samstagabend wollten Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Freiligrathstraße einsteigen. Der Versuch erfolgte zwischen 17.00 Uhr und Mitternacht, wobei die Täter entsprechenden Sachschaden anrichteten und wieder verschwanden. Wem etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

