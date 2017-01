POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Firmeneinbruch.

Lippe (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde versucht in einen Bürocontainer einer Baufirma an der Siemensstraße einzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in das Büro, brachen dafür aber vier Firmen-LKWs auf dem Betriebsgelände auf und stahlen daraus wahrscheinlich etliche Werkzeuge. Hinweise und Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

