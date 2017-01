POL-LIP: Schlangen. Nach Kollision verschwunden.

Lippe (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am frühen Sonntagabend beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Paderborner Straße die Kontrolle verloren und kollidierte mit einer Mauer. Anschließend gab er Gas und verschwand. Zeugen wurden gegen 19.20 Uhr auf einen lauten Knall aufmerksam und sahen noch ein dunkles Fahrzeug mit "kurzem Heck" davon fahren. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Wagen aus der Paderborner Straße in den Kreisverkehr gefahren war, dessen Fahrer allerdings nicht richtig eingelenkt hatte und so gegen die auf dem innenliegenden Kiesbett aufgebaute Mauer krachte. Anschließend entfernte er sich mit dem stark beschädigten Wagen, ohne für den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro aufzukommen. Die Polizei fand vor Ort etliche Fahrzeugteile, die von einem Fiat stammen. In Anbetracht der entstandenen Beschädigungen am Fahrzeug könnte es sein, dass dessen Fahrer nicht mehr weit damit gekommen ist. Hinweise im Zusammenhang mit dem Unfall erbittet das Verkehrskommissariat Detmold unter 05231 / 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell