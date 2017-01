POL-LIP: Lügde - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Lippe (ots) - (FH) Am frühen Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr haben unbekannte Täter an einer Tankstelle in der Dieselstraße die Glasscheibe der Bürotür mit einem dort vorgefundenen Luftprüfer eingeworfen. Danach flüchteten die Täter ohne weitere Aufbruchsversuche vom Gelände. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruchsversuch bitte an die Polizei in Blomberg, Telefon 0 52 35 / 96 93 0.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell