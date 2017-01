POL-LIP: Lügde - Buswartehäuschen beschädigt

Lippe (ots) - (FH) Am Samstagabend gegen 20.00 Uhr wurde eine Glasscheibe am Wartehäuschen der Bushaltstelle an der Pyrmonter Straße in Höhe der Dieselstraße zerstört. Ein vorbeifahrender Zeuge bemerkte zunächst in dem Wartehäuschen zwei junge Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, von denen einer eine helle Jogginghose und ein schwarzes Oberteil trug. Zu diesem Zeitpunkt war an dem Unterstand noch kein Schaden zu sehen. Als der Zeuge circa 10 Minuten später wieder an der Haltestelle vorbeifuhr, bemerkte er nun, dass eine Glasscheibe des Unterstandes zerstört worden war. Die Männer, die sich vorher dort aufgehalten hatten, waren nicht mehr zu sehen. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen zu dieser Sachbeschädigung bitte an die Polizei in Blomberg, Telefon 0 52 35 / 96 93 0.

